Президент Володимир Зеленський підписав указ із рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони України до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнити всіх обласних військкомів. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

РНБО рекомендувала Залужному ухвалити рішення щодо керівників обласних ТЦК та СП, «припинивши практику їх ротацій». Також РНБО рекомендувала Офісу генпрокурора, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) і Держбюро розслідувань упродовж місяця вжити додаткових заходів, щоб не допустити корупційних та інших порушень працівниками ТЦК.

11 серпня Зеленський повідомив, що всіх обласних військкомів в Україні замінять бойовими офіцерами. Згодом представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський пояснив, що нещодавно анонсовані звільненення в керівництві українських ТЦК спершу стосуватимуться саме обласних військкомів. Згодом через такі ж «чистки» можуть пройти районні та міські ТЦК.

«Оскільки ТЦК мають дуже розгалужену систему, структуру, то безперечно треба почати з керівників обласного рівня, оскільки саме на цьому рівні, як свідчить практика, як свідчать повідомлення в тому числі до комітету нашого [Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки], найбільший рівень зловживань. Оскільки малоймовірно, що без відома вищого керівництва хтось дозволяв собі якісь масові можливості забезпечити ухилення від призову на військову службу за мобілізацією. Тому почнемо з обласного рівня», – сказав Веніславський.

Він додав, що всі керівники обласних територіальних центрів будуть звільнені, і на їх місце прийдуть ті люди, які пройшли війну, які за станом здоров’я не можуть виконувати свої обов’язки військової служби, «а далі, ймовірно, це відбудеться і на нижчому рівні – на рівні районних, міських територіальних центрів».