У пʼятницю, 9 серпня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про чистку рядів депутатів і про звільнення обласних «військкомів» в Україні.

***

Термін «Велика чистка» західні історики вживають для опису репресій сталінських часів, коли в нещадній м’ясорубці партійної боротьби опинялися навіть ідейно віддані партійні кадри. У форматі іронії і постіронії «великою чисткою» часом називають процеси, які ми тепер спостерігаємо у нашій владі. Зрозуміло, що йдеться переважно про звільнення, вигнання з партії влади, складання мандатів і про поки що незавершені судові процеси. Реальними ж репресіями наразі навіть не пахне.

Саме існування зворотнього зв’язку і реакція влади на скандали чи факти недоброчесності це позитивні сигнали. В Україні реакція на «зашквари» виникає переважно після виходу журналістських розслідувань як на національному, так і на місцевому рівні.

Ось мажор з містечка Рудки на Львівщині Дмитро Копанчук був змушений скласти мандат депутата своєї ОТГ саме після публікації розслідування журналістів NGL.media. 22-річний депутат представляв у міській раді саме партію президента «Слуга народу». До речі, на виборах особисто за нього ніхто не проголосував, але Дмитро отримав високе прохідне місце у партійному списку. А все тому, що його мама – це народна депутатка від «Слуги народу» Олена Копанчук.

Спадковий депутат Копанчук за час воєнного стану декілька разів виїжджав за кордон як водій-волонтер, а в січні 2023 року перетнув українсько-польський кордон на новенькій Toyota Land Cruiser Prado 150, що належить компанії «Гідросвіт», де він є співвласником. Офіційною підставою для виїзду став супровід його батька, 46-річного Володимира Копанчука з другою групою інвалідності, доцента кафедри кримінального права Хмельницького університету управління та права.

Згодом батько Копанчука повернувся в Україну вже без супроводу сина. Так військовозобов’язаний мажор і син депутатки залишився за кордоном. Після виходу розслідування журналістів NGL.media секретар Львівської обласної організації партії «Слуга народу» Орест Сивенький письмово повідомив редакцію, що Дмитро Копанчук написав заяву на складання свого депутатського мандата. Її розглянуть на наступному засіданні місцевої ради у вересні.

Олена Копанчук і далі залишається народною депутаткою від «Слуги народу». Вона публічно не коментувала виїзд свого сина за кордон. Напевно, у цій родині сподіваються, що відмови від одного мандата достатньо, щоб замʼяти ситуацію. Останнім часом «Слуги народу” все частіше втрачають місце в парламенті через поїздки за кордон.

Одіозного Миколу Тищенка виключили зі складу партії та позбавили посади заступника голови фракції саме через подорож до Таїланду під час війни.

А днями мандата народного депутата позбувся представник «Слуги народу» Андрій Холодов. Журналісти проекту «Схеми» з’ясували, що він виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Вже півроку Холодов не відвідує засідання Верховної Ради. Журналісти з’ясували, що депутат з сім’єю перебуває на Кіпрі, де має родинний маєток, дружина Холодова стала співвласницею салону краси у Відні. Екс-нардеп же пояснював, що має хвору дружину та дитину, тому не може бути присутнім на засіданнях Верховної Ради. Бажаємо, щоб ця відмазка Холодова виявилась правдою.

Також депутатських повноважень позбавили ще одного члена «Слуги народу» Юрія Арістова, якого помітили на курорті на Мальдівах. Сам Арістов на своїй сторінці у Facebook заявляв, що його виїзд за кордон відбувся на законних засадах. Днями глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія ініціював виключення нардепа Богдана Торохтія. Причиною теж стало медійне розслідування. Журналісти Bihus.Info з'ясували, що після початку повномасштабного вторгнення РФ дружина Торохтія встигла змінити три автомобілі, а сам депутат під час воєнного стану виїжджав за кордон на відпочинок. Ймовірно, до Болгарії. Згодом Торохтій підтвердив, що виїжджав за кордон після повномасштабного «у сімейних справах».

У ці дні не лише нардепи втрачають свої тепленькі місця на роботі. Сьогодні Президент Зеленський за підсумками засідання РНБО озвучив рішення звільнити усіх обласних «військкомів». Причиною рубати з плеча стали результати слідчих дій правоохоронців. Проти працівників ТЦК (так званих «військкоматів») порушено 112 кримінальних проваджень, вручено 33 підозри. Система прогнила наскрізь, тож діяти вирішили радикально.

Безперечно, що під час війни в Україні виникли нові обставини і можливості для корупції. Абсолютна більшість українців вважає це другою за важливістю проблемою після російської загрози. І важливо, щоби реакцією в ході очищення державних структур від корупціонерів були справді системні зміни, а не перетасовка окремих персоналій.