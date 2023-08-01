До схеми причетні співробітники ТЦК та комісій ВЛК 11 областей

Правоохоронці викрили масштабну схему видачі довідок ВЛК про непридатність до військової служби, до якої причетні службовці та члени ВЛК 11 областей.

Як повідомили 1 серпня в Нацполіції, службовці Білгород-Дністровського РТЦК та СП [колишній військкомат], спільно з членами військово-лікарської комісії та посередниками за хабарі орієнтовно від 6 до 10 тисяч доларів США налагодили схему видачі довідок про непридатність до військової служби, на основі яких ухилянтів списували з обліку.

Упродовж одного-двох ухилянти ставали на облік в Білгород-Дністровському РТЦК та СП, проходили ВЛК, після чого їх визнавали непридатними. При цьому, чоловіки під час проходження ВЛК навіть не приїжджали в Білгород-Дністровський. Потім ці документи вони використовували для виїзду закордон. Після оформлення фіктивних документів фігуранти схеми надавали ухилянтам «маршрут» втечі за кордон, який пролягав через міжнародний пункт пропуску «Старокозаче» в Одеській області.

«Для пошуку клієнтів посадовці організували розгалужену мережу «посередників», які діяла на Київщині, а також в Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській, Львівській та Полтавській областях», – повідомили в СБУ.

Правоохоронці викрили щонайменше 14 чоловіків, які скористалися цією схемою для втечі за кордон.

СБУ провела майже 100 обшуків на території Києва, Київської, Полтавської, Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Одеської, Житомирської, Івано-Франківської та Черкаської областей. Службовці Білгород-Дністровського РТЦК та СП знищили частину службових документів, зокрема й особових справ, облікових карток та медичної документації ухилянтів, попри те, що за законом ця інформація має зберігатися мінімум 5 років.