Співробітники СБУ затримали зловмисника під час отримання хабаря від підрядників

В Одесі викрили військового чиновника, який вимагав хабарі за ремонт казарм для мобілізованих до ЗСУ. Про це повідомили у Службі безпеки України у вівторок, 1 серпня.

За їхніми даними, очільник оборонного квартирно-експлуатаційного управління вимагав понад 400 тис. грн від представників місцевої ремонтно-будівельної компанії. Ця сума становила 20% від договору, згідно з яким підрядники мали провести освітлення до будівель військового містечка для українських захисників.

Спілкувався з підприємцями і передавав гроші підлеглий посадовця – керівник району електричних мереж в Одесі. Співробітники СБУ затримали його під час отримання хабаря від підрядників.

Також за даними СБУ, до схеми був причетний керівник афілійованої комерційної структури, який виводив у тінь гроші, які отримував нібито за виконання ремонтних робіт на військових об’єктах.

Наразі затриманому «посереднику» повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Його можуть взяти під варту. Триває розслідування для притягнення до відповідальності очільника військового квартирно-експлуатаційного управління та керівника комерційної структури. Їм може загрожувати до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.