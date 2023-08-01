Голову ВЛК затримали на гарячому під час отримання грошей

На Закарпатті поліція затримала голову військово-лікарської комісії при одному з районних військкоматів за незаконне виготовлення чоловікам призовного віку медичних документів. Ці документи були підставою для відстрочки від військової служби.

«За даними слідства, фігурант за грошову винагороду сприяв чоловікам призовного віку у виготовленні медичних документів, що дають право на відстрочку від мобілізації. Йдеться про оформлення опіки за особою похилого віку, яка не здатна до самообслуговування і потребує сторонньої допомоги», – повідомив 1 серпня департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

На підставі цих документів потенційні призовники уникали військової служби.

Поліцейські затримали голову військово-лікарської комісії безпосередньо під час отримання грошей. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суму хабара в поліції не розголошують.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 ККУ). Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на три роки та конфіскація майна.