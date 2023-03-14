Військового затримали після передачі документів та одержання коштів

Під час отримання хабаря затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України. Про це 14 березня повідомило ДБР.

За версією слідства, 60-річний полковник домовився із призовником про оформлення документів про зняття з військового обліку для того, щоб останній не підпадав під призов за мобілізацією та мав можливість безперешкодного виїзду за кордон в період дії воєнного стану. Вартість своїх послуг посадовець оцінив у 9 тис. доларів.

Його затримали після передачі документів та одержання коштів. У ході обшуків, проведених за місцем мешкання посадовця, вилучили документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин РФ, зброю та грошові кошти.

Наразі досудове розслідування триває. Затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також вживаються заходи для встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, у тому числі серед працівників районного центру комплектації та соціальної підтримки.

Санкція інкримінованих підозрюваному статей передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю, а також з конфіскацією майна.