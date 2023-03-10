Канал адміністрував лучанин, основною діяльністю якого є створення Telegram-каналів

На Волині СБУ заблокувала Telegram-канал, в якому підписників інформували про місця роздачі повісток. Слідство встановило, що адміністрував цей канал 34-річний мешканець Луцька. Наразі йому готують підозру за статтею 114-1 ККУ, яка передбачає до восьми років тюрми.

Про викриття та блокування ресурсу стало відомо в п'ятницю, 10 березня, після повідомлення прес-служби СБУ Волині. «На каналі «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Для збору відомостей про локації використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили також адміністратора групи. Ним виявився 34-річний лучанин, основною діяльністю якого є створення Telegram-каналів та чат-ботів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України). Незабаром зловмиснику вручать підозру та оберуть запобіжний захід. У разі доведення вини чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, два дні тому СБУ повідомила про блокування 26 подібних каналів у різних містах України.