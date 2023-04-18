Працівники СБУ викрили чоловіка у березні цього року

Мешканець Луцька, який адміністрував Telegram-канал про місця роздачі повісток, отримав два роки іспитового терміну. Чоловік протягом восьми місяців вів канал, у якому інформував підписників про те, де саме працівники військкоматів роздають повістки. Підозрюваний уклав з прокурором угоду про визнання винуватості та заявив про розкаяння.

Як встановило слідство, у липні минулого року 34-річний чоловік створив канал «Де повістки? Луцьк/Волинська область», на якому публікував інформацію від підписників про місця роздачі повісток. Для цього він також створив чат-бот. Додамо, що основним видом діяльності чоловіка якраз і є створення каналів у Telegram та чат-ботів.

«На каналі упродовж 02.07.2022 – 08.03.2023 щоденно розміщувались публікації в кількості від 30 до 90 з інформацією про час та місце вручення повісток співробітниками Волинського обласного [центру комплектування], що давало можливість особам призовного віку уникати отримання таких повісток у означених вище місцях і, як наслідок, створювало передумови для ухиляння від виконання ними військового обов'язку», – йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.

Викрили чоловіка у березні цього року. Тоді ж йому вручили підозру за ч.1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ), яка передбачає до восьми років ув'язнення. Telegram-канал працівники СБУ одразу заблокували.

Підозрюваний уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій повністю визнав провину і погодився на обумовлене сторонами покарання. На засіданні 13 квітня суддя Оксана Данелюк цю угоду затвердила. Тож чоловікові призначили п'ять років тюрми, але від відбування покарання звільнили, обмежившись двома роками умовного терміну.

Вирок ще поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.