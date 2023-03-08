СБУ встановила осіб усіх організаторв 26 Telegram-каналів, які інформували про місця вручення повісток

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували 26 Telegram-каналів, які допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації. Зокрема ці канали інформували про місця повісток у семи областях.

Ці Telegram-канали інформували про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) у Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.

Зокрема, канали повідомляли актуальні місця вручення повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Про ці «локації» адміністраторів каналів повідомляли місцеві мешканці.

Аудиторія цих Telegram-каналів перевищувала 400 тис. підписників. Після цього адміністратори вирішили заробляти і пропонувати свої платформи для розміщення комерційної реклами.

Слідчі встановили осіб усіх адміністраторів Telegram-каналів. Серед них – двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так ботоферм.

Шістьом адміністраторам Telegram-каналів слідчі готують підозри за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) ККУ. Невдовзі суд обереїм запобіжний захід. За вчинене організаторам Telegram-каналів загрожує до 10 років ув’язнення.