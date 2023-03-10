Під час обшуків у затриманих вилучили 2 тис. доларів та майже тисячу євро

На Волині поліція затримала двох чоловіків, які переправляли ухилянтів в Польщу під виглядом водіїв. Дані про ухилянтів вони вносили до системи «Шлях», за допомогою якої прикордонники перевіряють, чи має людина право на виїзд з України. Наразі слідству відомо, що чоловіки допомогли виїхати з України як мінімум двом військовозобов'язаним.

Про вручення підозр фігурантам слідства стало відомо в п'ятницю, 10 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Як встановили слідчі, 25-річний та 21-річний волиняни виготовляли клієнтам документи, необхідні для перетину кордону під виглядом водія, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення. Також вони вносили відомості до інформаційної системи «Шлях» та надавали автомобілі для перетину кордону.

«Таким чином у лютому 2023 року в умовах воєнного стану в Україні вони організували переправлення у Республіку Польща двох військовозобов'язаних чоловіків. Під час організації переправлення ще одного зловмисників викрили правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

У ході обшуків у них вилучили 2 тис. доларів, 910 євро, понад 2 тис. польських злотих та 5 тис. грн, а також печатки суб'єктів господарювання, які чоловіки використовували у своїй незаконній діяльності.

Слідчі також вручили затриманим підозри за ч.3 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення людей за кордон). Максимально санкція статті передбачає дев'ять років тюрми. Одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому – у вигляді цілодобового домашнього арешту.