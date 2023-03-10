Жінка поклала на стіл прикордонниці 1,8 тис. доларів хабара

Волинський суд оштрафував 35-річну жінку, яка намагалась за 1,8 тис. доларів підкупити прикордонницю. Жінка сподівалась, що за цю суму службовиця випустить її військовозобов'язаного чоловіка в Польщу. Втім, грошей прикордонниця не взяла, а справу почала розслідувати поліція.

Нагадаємо, інцидент стався 24 січня в пункті пропуску «Устилуг». 35-річна жінка намагалась виїхати за кордон разом з 44-річним чоловіком та маленькою дитиною. Втім, інспектори запідозрили, що чоловік пред'явив для виїзду підроблені документи.

Жінка вирішила підкупити прикордонницю. Перебуваючи у службовому кабінеті, вона поклала їй на стіл 1,8 тис. доларів. Цей момент зафіксувала камера спостереження. Грошей прикордонниця не взяла, натомість на місце викликали поліцію.

Справу розглядав Володимир-Волинський міський суд 6 березня. Того ж дня жінка підписала з прокурором угоду про визнання винуватості. У договорі вона визнала себе винною в порушенні ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція хабара) та погодилась на обумовлене сторонами покарання.

Суддя цю угоду затвердив. Тож жінці призначили 17 тис. грн штрафу – це мінімальне покарання за статтею про пропозицію хабара. Також суд постановив конфіскувати 1,8 тис. доларів, які жінка пропонувала прикордонниці.

Вирок наразі ще не набрав законної сили, але судячи з того, що обидві сторони підписали угоду, апеляцію подавати не будуть.