Відео, як жінка кладе на стіл прикордонниці 1,8 тис. доларів, зафільмували на відео

У пункті пропуску «Устилуг» 35-річна жінка намагалась підкупити прикордонницю, аби її чоловіка пропустили в Польщу. Момент, коли порушниця давала 1,8 тис. доларів у службовому кабінеті, зафільмувала відеокамера. Втім, хабар прикордонниця не взяла, натомість на місце викликали поліцію. Мінімальне покарання за статтею про пропозицію хабара передбачає 17 тис. грн штрафу.

Як повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби, інцидент стався 24 січня в пункті пропуску «Устилуг». Жінка намагалась виїхати за кордон разом з чоловіком та малолітньою дитиною. Втім, під час перевірки документів, які дають право на виїзд за кордон 44-річному донеччанину, в інспектора виникли сумніви щодо законності їх отримання.

«Під час проведення додаткового контролю дружина вирішила «допомогти» чоловіку та спробувала підкупити прикордонницю. За безперешкодний пропуск через держрубіж жінка запропонувала 1800 доларів США», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники також опублікували відео, як жінка запропонувала гроші працівниці Держприкордонслужби у службовому кабінеті. Інспекторка від хабара відмовилася. На місце викликали працівників поліції.

За цим фактом співробітники внутрішньої та власної безпеки прикордонного загону надіслали повідомлення до поліції про вчинення кримінального правопорушення за ст. 369 ККУ (пропозиція хабара). Мінімальний штраф за цією статтею – 17 тис. грн.