46-річного ухилянта затримали і передали правоохоронцям

У потязі «Київ-Хелм» затримали 46-річного ухилянта з підробленою довідкою, який намагався за хабар виїхати через кордон. Чоловік хотів виїхати за кордон завдяки фальшивій довідці про непридатність до військової служби, та прикордонники виявили, що документ був підроблений. Після цього чоловік запропонував їм 2 тис. євро хабара. На місце викликали поліцію, за спробу дати хабар йому загрожує мінімум 17 тис. грн штрафу.

Інцидент стався у неділю, 9 жовтня, в пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин», повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби. 46-річний чоловік їхав до Польщі потягом «Київ-Хелм». Як підтвердження права виїзду за кордон в умовах воєнного стану він надав прикордонникам довідку про непридатність до військової служби.

«Під час перевірки документа прикордонники виявили ознаки його підробки. Крім того, правоохоронці встановили, що цьому громадянину довідка у зазначеному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не видавалася», – йдеться у повідомленні.

Після цього чоловік спробував підкупити посадовців, запропонувавши 2 тис. євро хабаря. Від грошей прикордонний наряд відмовився.

Про цей інцидент прикордонники повідомили поліцію та передали їм ухилянта. Наразі справу кваліфікують за ст. 369 ККУ (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі). Чоловікові загрожує мінімум 17 тис. грн штрафу. Також йому доведеться відповідати й за використання підроблених документів під час перетину кордону.