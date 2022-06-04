Організатору схеми і його помічникам загрожує до 9 років ув'язнення

У Мукачеві затримали 49-річного організатора схеми відправки ухилянтів закордон і двох його спільників зі Львова. За даними слідства, фігуранти виготовляли призовникам фальшиві довідки про інвалідність та відправляли їх поїздами до Польщі. Організатора схеми затримали під час одержання 7,5 тис. доларів від мами призовника, якого два спільники посадили на поїзд у Львові. Правоохоронці перевіряють можливу причетність до схеми працівників Державної податкової служби. Усі троє затриманих наразі перебувають у СІЗО, їм загрожує до дев’яти років тюрми.

Як у суботу, 4 червня, повідомила прес-служба поліції Закарпатської області, 49-річний закарпатець разом з 47-ми та 54-річними мешканцями Львова виготовляли для своїх клієнтів довідку про нібито інвалідність та відправляли призовників закордон. За виготовлення фальшивих довідок фігуранти брали 7,5 тис.доларів.

«Організував схему мешканець Закарпатської області та залучив до оборудки двох львів’ян. Аби чоловіки призовного віку мали правові підстави виїхати за кордон, фігуранти надавали їм підроблені медичні документи про наявність у них інвалідності та онлайн супроводжували їх поїздку потягом. Вартість «інвалідності» для такого трансферу становила від 7 тис. доларів США з однієї особи», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

У прес-службі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері уточнюють, що організатора схеми затримали у Мукачеві в п’ятницю, 3 червня, під час отримання від матері призовника понад 7 тис. доларів США та 5 тис. грн, а помічників фігуранта – у Львові після посадки призовника на поїзд «Львів – Варшава».

У фігурантів справи вилучили копії документів – паспортів, свідоцтв про народження та Covid–сертифікати на призовників, яких планували незаконно переміщувати відправити закордон.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 358 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України; підроблення документів чи використання таких документів). Наразі усі троє фігурантів перебувають у СІЗО, за скоєне їм загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі. Також встановлюється причетність до злочину посадовців ДПС України.