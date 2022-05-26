Посадовця одного з волинських військкоматів затримали під час отримання частини хабара

Працівника військкомату на Волині викрили на допомозі ухилянтам виїхати за кордон. За свої послуги чоловік брав 4,5 тис. доларів. Затримали його на гарячому, під час отримання авансу хабара. За незаконне переправлення осіб через кордон йому загрожує до дев'яти років тюрми.

Про затримання посадовця стало відомо у четвер, 26 травня, після повідомлення прес-служби поліції Волині. Викриттям займались працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. За версією слідчих, 38-річний військовий домовлявся з чоловіками призовного віку, які хотіли ухилитись від мобілізації. За 4,5 тис. доларів він обіцяв допомогти покинути територію України.

«На передачі «авансу» зазначеного хабаря – 1 тис. доларів США – співробітника військомату затримали. Гроші вилучено. Фігурантові слідчі поліції готують оголошення про підозру», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Чоловікові загрожує до дев‘яти років позбавлення волі. Наразі його затримали до обрання запобіжного заходу.