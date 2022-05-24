Чоловіка затримали під час отримання 20 тис. доларів за свої послуги

На Волині поліція затримала керівника однієї з проросійських партій, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон. Чоловік, який також займається міжнародними перевезеннями, оформлював ухилянтів водіями, що дозволяло їм виїхати за межі України. За свої послуги він брав 10 тис. доларів. Затримали його під час отримання 20 тис. доларів. Йому загрожує до дев'яти років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, чоловіка затримали у вівторок, 24 травня. За даними правоохоронців, керівник місцевого осередку однієї з проросійських політичних партій, який також займається міжнародними перевезеннями пасажирів, організував схему з переміщення чоловіків призовного віку, які намагалися уникнути мобілізації на військову службу.

Про яку саме партію йдеться, наразі в поліції не уточнюють.

«Фігурант оформлював їх водіями, що надалі дозволяло особам безперешкодно виїжджати за кордон. Вартість такої послуги становила 10 тис. доларів США. 24 травня у Луцьку поліцейські затримали організатора «трансферу» під час отримання 20 тис. доларів США», – повідомляє поліція.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). Санкція статті передбачає від семи до дев'яти років ув'язнення.