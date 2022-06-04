Мешканцем Закарпаття, який намагався виїхати закордон, займатимуться правоохоронці

Закарпатські прикордонники затримали 19-річного призовника, який заховався під сидінням мікроавтобуса Mercedes між сумками та намагався незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Хлопець виявився мешканцем Закарпаття, наразі ним займаються правоохоронні органи. Інформацію про водія, який перевозив юнака, прикордонники також передали поліції.

Як повідомила прес-служба Чопського прикордонного загону, інцидент стався вночі суботи, 4 червня, у пункті пропуску «Малий Березний» на кордоні зі Словаччиною. «Під час огляду мікроавтобуса марки Mercedes, який прямував на виїзд з України, правоохоронці помітили, що у багажнику перебуває людина. Вона заховалася від контролю під заднім сидінням за сумками з особистими речами», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Після перевірки документів, виявилося, що 19-річний юнак є мешканцем Закарпатської області. Хлопцеві загрожує адмінвідповідальність за спробу незаконного перетину кордону. Також у діях юнака вбачають ознаки правопорушення за ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Крім того, прикордонники направили правоохоронця інформацію про водія, який перевозив призовника до кордону, йдеться про порушення за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Надалі призовником і водієм займатимуться правоохоронці.