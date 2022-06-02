Чоловіка затримали поліція та прикордонники у пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею

У пункті пропуску «Шегині» поліція спільно з прикордонниками затримала керівника одного з тернопільських благодійних фондів. Слідство вважає, що чоловік допомагав чоловіку призовного віку виїхати за кордон. За свої послуги він взяв 500 євро. Згідно зі статтею про незаконне переміщення осіб через кордон, йому загрожує до дев'яти років тюрми.

Про затримання чоловіка стало відомо у четвер, 2 червня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Як вважає слідство, чоловік налагодив схему, за допомогою якої в електронну систему «Шлях» вносилися неправдиві дані про чоловіків призовного віку. Це дозволяло їм безперешкодно виїхати за кордон.

«Клієнтами бізнесмена були українці призовного віку і ті, хто підпадав під загальну мобілізацію. 500 євро з людини – саме стільки вартувала послуга для чоловіків, які захотіли перетнути державний кордон», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі прокуратури Тернопільщини уточнюють, що наразі відомо лише про один такий епізод. «Підозрюваний надіслав у Тернопільську обласну військову адміністрацію листа з проханням про надання дозволу на ввезення гуманітарної допомоги на територію України, із недостовірною інформацією про військовозобов’язаного водія», – пояснюють деталі схеми в прокуратурі.

Правоохоронці затримали організатора на пункті пропуску «Шегині» під час його чергової спроби вивезти ухилянта за кордон. У поліції додають, що організатор схеми є керівником одного з тернопільських благодійних фондів.

Чоловікові повідомили про підозру в порушенні ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів). За скоєне йому загрожує від семи до дев'яти років тюрми. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, прокуратура наполягатиме на перебуванні під вартою. Також слідчі перевіряють причетність чоловіка до інших подібних епізодів.