На Тернопільщину 17-річний мешканець Києва переїхав після початку повномасштабної війни

На Тернопільщині поліція викрила 17-річного юнака, який разом зі 11 спільниками виманював гроші в ухилянтів. Учасники шахрайської групи створили телеграм-канал, де начебто приймали замовлення на виготовлення довідок для легального перетину кордону. Втім, в результаті ніяких документів вони не надавали. Загалом шахраям вдалось обманути 34 людей та виманити у них 1,2 млн грн. Організатору схеми загрожує до восьми років ув'язнення.

Як зазначає прес-служба нацполіції України, на Тернопільщину 17-річний киянин виїхав після початку повномасштабної війни. Там він відкрив підпільний бізнес з організації виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Юнак зібрав команду із 11 осіб, які займалися розробкою, рекламою, адмініструванням відповідного телеграм-каналу, приймали замовлення та готували підроблені довідки. Послуги вартували в середньому 1 тис. євро.

«Втім, замовники своїх документів для виїзду за кордон так і не дочекалися. Бо підроблені довідки були не про непридатність до служби, а про нібито фігурування у кримінальних провадженнях. Цю інформацію надавали клієнту та вказували, що нічого з цим зробити не можуть. Й оскільки це випадок не гарантійний, тому кошти не повертатимуть», – повідомляють про подробиці махінації у поліції.

У відеозізнанні, яке опублікувала поліція, юнак визнав свою провину. «Я розумію, що вчинив неправильно, створивши такий проект. Усвідомлюю всі свої помилки. Також готовий нести відповідальність», – зазначив він.





Злочинній групі вдалося ошукати 34 людей та привласнити понад 1, 2 млн грн. Після отримання заяви від потерпілого кіберполіція за декілька днів встановила шахраїв. Нині всіх учасників схеми встановлено, організатору повідомлено про підозру за статтею про шахрайство. Юнаку загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.



«Ми продовжуємо виявляти та затримувати тих, хто наживається на чужій біді. Якщо ви стали жертвою шахраїв, обов’язково повідомляйте про це Кіберполіцію callcenter@cyberpolice.gov.ua», – зазначають у поліції.