Тернопільський шахрай, який збирав з ухилянтів гроші за втечу від армії, перерахував на потреби ЗСУ 120 тис. грн. Половину цієї суми він зібрав із самих ухилянтів за допомогу у перетині кордону, а коли його викрили правоохоронці, погодився подвоїти отримані кошти і перехува всю суму на армію.

Про незвичний випадок під час брифінгу 18 березня розповів начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомолю. За його словами, шахрай намагався організувати бізнес із незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку. Відомо, що зловмиснику вдалось зібрати майже 60 тис. грн, оскільки охочих виїхати за кордон вистачало. «Ми встановили шахрая, який збирав гроші, щоб вивозити чоловіків за кордон. Знайшли і чоловіків, які хотіли виїхати за гроші, і шахрая. Чоловіки, на жаль, відмовились писати заяву. Але шахрай добросовісно помножив те, що він заробив, і відправив на армію допомогу», – розповів Олександр Богомол.

Невідомо, чи чоловік справді допомагав ухилянтам перетнути кордон, але, зважаючи на те, що поліції вдалося знайти і опитати кількох чоловіків, яким той обіцяв допомогу, швидше за все йдеться про шахрая.

Також правоохоронці не уточнюють, чи самі ухилянти отримали повістки у військкомат і скільки їх було.

Правоохоронці нагадують, що за ухилення від мобілізації, а також допомогу в цьому, передбачена відповідальність. На такі випадки обіцяють жорстко реагувати.