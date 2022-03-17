Організаторам втечі загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення

За 100 метрів від кордону з Польщею прикордонники затримали дев'ятьох ухилянтів разом з організаторами їхньої втечі. Відомо, що троє мешканців Волині за 500 доларів обіцяли переправити чоловіків через кордон. За це їм загрожує до дев'яти років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, ухилянтів затримали ввечері у середу, 16 березня неподалік села Вільшанка Ковельського району. Дванадцятеро чоловіків мали з собою гумовий човен, яким повинні були переправитись до Польщі. Встановлено, що серед них було троє уроженців Ковельського району, решта – мешканці східних областей.

«Волиняни за грошову винагороду в 500 доларів обіцяли переправити інших чоловіків через кордон, в яких рідні вже перебували в Польщі. Однак цьому наміру завадили прикордонники. Троє причетних до незаконного переправлення через кордон громадян затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення їм підозри і обрання запобіжних заходу», – йдеться у повідомленні.

У коментарі Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна додала, що порушників затримали за 100 метрів від кордону. Чоловіки намагались втекти від прикордонників, однак, їм не вдалось. Один з них під час втечі впав і розбив ніс, тож йому одразу надали медичну допомогу.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). Організаторам втечі загрожує від семи до дев'яти років.

На інших чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Польщі, склали адмінпротоколи за ч.2 ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону). Їм загрожує до 8,5 тис. грн штрафу.