Контрабандисти 1997 та 2000 років народження

На Волині двом контрабандистам, яких затримали через спробу переправити сигарети до Польщі, вручили повістки. Затриманим по 22 та 25 роки. Відомо, що юнаків затримали неподалік українсько-польського кордону. У їхніх автомобілях прикордонники знайшли 2,6 тис. пачок сигарет та гумовий човен, яким зловмисники планували переправити незаконний товар. На юнаків склали адмінпротоколи, а також їм вручили повістки.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, контрабандистів, які неподалік кордону з Польщею вивантажували з автомобілів пакунки, помітив прикордонний патруль. Виявилось, що всередині цих пакунків були сигарети.

«Під час затримання чоловіки вдалися до втечі, однак їх оперативно спинила група реагування відділу «Грабове». Оглянувши транспортні засоби, прикордонники виявили 2600 пачок безакцизних сигарет та гумовий човен, за допомогою якого ділки й планували переправити товар на польський берег», – йдеться у повідомленні.

Сигарети та автомобілі встановленим порядком вилучили. На порушників склали адмінпротоколи за статтями 204-1 (спроба незаконного перетину кордону) та 185-10 (злісна непокора розпорядженню працівника Держприкордонслужби).

Крім того, чоловікам 1997 і 2000 років народження військовий комісар вручив повістки про направлення у військову частину.

Хроніки опору. День тринадцятий– у прямій трансляції ZAXID.NET