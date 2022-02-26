У прикордонній зоні Волині затримали двох людей з дронами
Один із затриманих займався контрабандою, інформація по іншому перевіряється
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Протягом минулої доби на прикордонній зоні Волині збили дрон. Затримали двох людей та два безпілотники. Виявилось, що один із затриманих займався контрабандою, щодо іншого інформація перевіряється.
Про це у своєму ранковому зверненні 26 лютого заявив начальник поліції Волині Юрій Крошко. За йогом словами, за минулу добу на лінію 102 надійшло більше тисячі звернень, частина з яких стосується підозрілих людей та автомобілів.
«Літальні апарати: другу добу спостерігається активізація невідомих літальних апаратів в області в нічну пору. Один такий дрон був збитий в прикордонній зоні. Затримано дві особи і два літальні апарати. Один з затриманих займався контрабандою – намагався переправивти нелегельний товар через кордон, тому використовував дрон. Літальний апарат і його транспортний засіб конфісковано, особу затримано, автомобіль, швидше за все, буде переданий на потреби територіальної оборони – у воєнний час це передбачено. По іншому триває перевірка», – зазначив Юрій Крошко.
Також він зазначив, що поліція відпрацьовує кожен виклик про підозрілі безпілотники. За його словами, у населених пунктах може бути чутно постріли. «Це працюватиме поліція по літаючих дронах, поліція їх збиватиме. Майте на увазі, що ми працюємо і несемо службу в режимі воєнного стану», – підкреслив він.
Юрій Крошко попросив волинян пам'ятати про комендантську годину, яка діє в області. Також він зазначив, що наразі доцільніше не вимикати на ніч вуличне освітлення, оскільки так поліції простіше здійснювати патрулювання.
Згодом у Волинській ОДА повідомили, що в області введена заборона на роботу будь-який приватних дронів. «Усі приватні літальні апарати (безпілотники, дрони тощо), які будуть здійснювати польоти на території Волині – знешкоджуватимуть, а власників притягуватимуть до відповідальності. У жителів області вимагають не задіювати самостійно будь-які літальні апарати. Волиняни, якщо ви помічаєте літальний апарат на території області – повідомте на гарячу лінію поліції 102», – зазначили у зверненні.
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