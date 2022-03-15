У селі на Волині 36-річний чоловік намагався викрасти консервацію, яку місцеві жителі зібрали для потреб військових. Вночі зловмисник проник до будинку культури через вікно, втім, його помітили та затримали очевидці.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, інцидент стався в ніч на 15 березня в одному з сіл Володимир-Волинського району. «Зловмисник через вікно проник до приміщення будинку культури та намагався викрасти продукти харчування, які громада збирала для потреб бійців ЗСУ. Його затримали небайдужі громадяни», – йдеться у повідомленні.

На місце прибули співробітники поліції, вони встановили особу правопорушника. Ним виявився 36-річний житель Володимир-Волинського району. Консервацію, яку намагався викрасти чоловік, вилучили.

Слідчі внесли відомості про інцидент до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, але кримінальне провадження поки не розпочинали. Поліція з'ясовує деталі події.