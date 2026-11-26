До київської ветклініки підкинули двох новонароджених левенят
Дитинчатам надали ветеринарну допомогу та перевезли до Центру порятунку диких тварин
До теми
- Привезена з Львівщини амурська тигриця втекла з вольєра миколаївського зоопарку ZAXID.NET
- Після майже п’яти місяців пошуків біля Львова знайшли дикого африканського кота з Франківщини ZAXID.NET
- Фігурант справи про розкрадання на енергообʼєктах збрехав про купівлю крокодила в зоопарку Одеси ZAXID.NET
На Київщині невідомі принесли до ветеринарної клініки двох новонароджених левенят від імені Центру порятунку диких тварин. Заклад про це не попередили, розповіли 26 листопада на сторінці центрі.
У пресслужбі закладу розповіли, що люди часто залишають у ветклініці їжаків, білок та інших диких тварин. Втім, цього разу невідомі люди, не попередивши Центр порятунку диких тварин, принесли до ветеринарної клініки у Києві двох левенят.
«Левенята-підкидьки. Такого в історії нашого центру ще не було! Цього разу навіть нас вдалося шокувати!», – повідомили у центрі.
Зооволонтери припускають, що левенятам кілька днів від народження. За даними Центру порятунку, дитинчата були у поганому стані та мали закреп. Хто саме привіз левенят та чим їх годував, встановити не вдалося.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У пресслужбі центру підкреслили, що ніколи не відмовляють у порятунку тварин. Водночас там закликали попереджати про такі випадки заздалегідь.
«Нам потрібно підготуватися до їхньої появи, розрахувати сили, можливості та ресурси. Особливо коли йдеться про таких крихітних малюків, які потребують майже цілодобового догляду», – йдеться у повідомленні.
Наразі левенята перебувають у Центрі порятунку диких тварин, розташованому в селі Чубинське під Києвом. Дитинчат будуть вигодовувати та доглядати. У центрі наголосили, що опіка над левенятами понесе значні витрати, та повідомили, що заклад перебуває у складній фінансовій ситуації.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал