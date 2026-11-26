Двох левенят підкинули від імені Центру порятунку диких тварин

На Київщині невідомі принесли до ветеринарної клініки двох новонароджених левенят від імені Центру порятунку диких тварин. Заклад про це не попередили, розповіли 26 листопада на сторінці центрі.

У пресслужбі закладу розповіли, що люди часто залишають у ветклініці їжаків, білок та інших диких тварин. Втім, цього разу невідомі люди, не попередивши Центр порятунку диких тварин, принесли до ветеринарної клініки у Києві двох левенят.

«Левенята-підкидьки. Такого в історії нашого центру ще не було! Цього разу навіть нас вдалося шокувати!», – повідомили у центрі.

Зооволонтери припускають, що левенятам кілька днів від народження. За даними Центру порятунку, дитинчата були у поганому стані та мали закреп. Хто саме привіз левенят та чим їх годував, встановити не вдалося.

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У пресслужбі центру підкреслили, що ніколи не відмовляють у порятунку тварин. Водночас там закликали попереджати про такі випадки заздалегідь.

«Нам потрібно підготуватися до їхньої появи, розрахувати сили, можливості та ресурси. Особливо коли йдеться про таких крихітних малюків, які потребують майже цілодобового догляду», – йдеться у повідомленні.

Наразі левенята перебувають у Центрі порятунку диких тварин, розташованому в селі Чубинське під Києвом. Дитинчат будуть вигодовувати та доглядати. У центрі наголосили, що опіка над левенятами понесе значні витрати, та повідомили, що заклад перебуває у складній фінансовій ситуації.