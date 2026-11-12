Владислав Соколов заявив, що придбав крокодила в Одеському зоопарку

У пресслужбі Одеського зоопарку заперечили інформацію про те, що продали крокодила бізнесмену та фігуранту справи про розкрадання на захисті для обʼєктів енергетики Владиславу Соколову. Раніше той заявляв, що офіційно придбав тварину за 2500 доларів.

Під час обшуків у фігурантів справи про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисту енергообʼєктів на Київщині правоохоронці знайшли фотографії бізнесмена Владислава Соколова, Rolls-Royce та тераріум з живим крокодилом. Сам Соколов прокоментував обшуки та заявив, що буцімто придбав тварину в Одеському зоопарку. Коли саме крокодил зʼявився в Соколова, той не уточнив.

«Крокодила, який сколихнув усіх в інтернеті, я офіційно придбав в Одеському зоопарку всього за 2500 доларів. Відтоді він жодного разу не хворів, дай Боже йому здоров’я», – заявив бізнесмен.

Зазначимо, наразі сторінка Соколова в інстаграмі є приватною, а його акаунт в тредсі неактивний з вересня.

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У коментарі «Слідству. Інфо» пресслужба Одеського зоопарку повідомила, що слова бізнесмена про придбання крокодила не відповідають дійсності.

«У нас крокодили за останні 15-16 років не відчужувались зоопарком. Він мав купити в будь-якого іншого зоопарку, а чого каже на Одеський — не знаю. Ми зараз готуємо з цього приводу офіційну відповідь до військової адміністрації, до департаменту культури. Наразі активістам також будемо давати спростування, ті, що зараз коментують цей фейк», – повідомили у пресслужбі Одеського зоопарку.

Співрозмовник журналістів в Одеському зоопарку повідомив, що обмін тваринами відбувається лише між зоопарками, зокрема тими, які входять в асоціації.

«Ми можемо мінятися, наприклад, треба нам якась тварина, ми міняємося з іншим зоопарком на іншу тварину. Або, якщо у нас вольєр квадратурою не дозволяє, ми можемо віддати на перетримку іншому зоопарку – на певний час», – зазначили у пресслужбі зоопарку.

Зазначимо, Владислав Соколов – бізнесмен з Дніпра, який займався продажем металопродукції. У 2015 році він обіймав посаду комерційного директора торгового дому «Металург», а також балотувався до Дніпропетровської обласної ради від «Блоку Петра Порошенка “Солідарність”», проте не пройшов.

За даними телебачення Торонто, Соколов повʼязаний з компаніями «Сталь Плюс» і «ТД Тризуб». Ці компанії постачали металопродукцію підрядникам для зведення захисних споруд на енергообʼєктах Київщини – вартість 25 держконтрактів склала 1,89 млрд грн. Наразі правоохоронці перевіряють можливе завищення вартості під час виконання цих угод. За попередніми підрахунками, різниця в цінах могла сягнути близько 20,8 млн грн.

Зазначається, що розкішні інтерʼєри офісу Соколова зʼявилися в мережі ще наприкінці жовтня, коли начальник слідчого управління Сергій Болвінов повідомив про розкрадання понад 10 млн грн на будівництві протирадіаційного укриття ліцею у Крюківщині на Київщині.

Детальніше про Владислава Соколова читайте за посиланням.