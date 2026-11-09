Під час обшуків знайшли Rolls-Royce

Поліція провела обшуки у фігурантів справи про можливе розкрадання бюджетних грошей під час будівництва захисних споруд на енергооб’єктах Київщини. Після слідчих дій оприлюднили фотографії розкішного майна, яке пов’язують із фігурантами: багаторівневого пентхауса з позолотою та мармуровими колонами, критого басейну, тераріуму з живим крокодилом і автомобіля Rolls-Royce. Світлини з обшуків у понеділок, 9 листопада, опублікував колишній радник міністра оборони, волонтер та активіст Сергій Стерненко.

«Поліція провела обшуки у фігурантів справи про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисту енергообʼєктів на Київщині. Замість саркофагів на підстанціях у компанії, яка отримала кошти на це, зʼявилися “царські” інтер’єри з позолотою, мармуровими колонами в багаторівневому пентхаусі, критий басейн, тераріум зі справжнім (!) крокодилом та Rolls-Royce», – йдеться у дописі.

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На одному з фото також видно портрет підприємця Владислава Соколова, який висить в одній із кімнат пентхауса. Соколов – бізнесмен із Дніпра, який займався торгівлею металопродукцією. У 2015 році він обіймав посаду комерційного директора торгового дому «Металург», а також балотувався до Дніпропетровської обласної ради від «Блоку Петра Порошенка “Солідарність”», проте не пройшов.

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Фото Сергія Стерненка

«Телебачення Торонто» пише, що із Соколовим пов’язані компанії «Сталь Плюс» і «ТД Тризуб». Вони постачали металопродукцію підрядникам, які будували захисні споруди на енергооб’єктах Київської області. Загальна вартість 25 державних контрактів становить 1,89 млрд грн. Правоохоронці перевіряють можливе завищення вартості металопродукції під час виконання цих угод. За попередніми підрахунками, різниця в цінах могла сягнути близько 20,8 млн грн.

Нагадаємо, у липні 2026 року СБУ викрила розкрадання 10 млн грн, які держава виділила ПАТ «Центренерго» на ремонт і роботу Трипільської та Зміївської ТЕС. За даними слідства, посадовець підприємства уклав договір із підрядниками на постачання труб для енергооб’єктів, однак замість нової продукції 2024–2025 років фігуранти закупили старі неякісні труби, що зберігалися просто неба.