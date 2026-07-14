Трипільська ТЕС

СБУ викрила схему привласнення грошей ПАТ «Центренерго», які виділила держава на ремонт та роботу Трипільської та Зміївської ТЕС. Посадовців ПАТ та приватного підприємства підозрюють у постачанні старих труб під виглядом нових та розкраданні 10 млн грн, повідомили 14 липня у пресслужбах СБУ та прокуратури Києва.

За даними слідства, до організації оборудки причетні начальник одного з департаментів ПАТ «Центренерго» та двоє його спільників – власники афілійованих приватних компаній-постачальників. «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що йдеться про начальника департаменту з матеріально-технічного забезпечення «Центренерго» Володимира Щабельського, а також співвласників ТОВ «ВКП "Лідер"» Олексія та Богдану Марченків.

«Для реалізації схеми посадовець уклав договір з підрядниками на постачання труб для робіт на енергооб’єктах. Але замість передбаченої тендерними процедурами нової продукції 2024-2025 років виробництва, фігуранти закупили старі неякісні труби, які зберігалися на відкритому складі», – повідомили у пресслужбі СБУ.

У пресслужбі Київської міської прокуратури уточнили, що закуплені труби, придбані в іншого товариства, були виготовлені ще у 2008 році. Щоб продати їх «Центренерго», трубам провели косметичне відновлення.

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«Щоб приховати справжній рік виготовлення і походження товару, ділки нанесли на нього фальшиве маркування та “представили” як новий. А “зекономлені” гроші розподілили між собою», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці наголосили, що крім збитків використання старих матеріалів могло поставити під загрозу стабільну роботу ТЕС. Експертиза довела, що якість труб не відповідає вимогам державного стандарту. Сума збитків склала 10, 4 млн грн.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозри за ч. 5 ст. 191 ККУ (розкрадання майна), ч. 1 ст. 358 ККУ (підроблення документів), ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зазначимо, Трипільська ТЕС на Київщині та Зміївська ТЕС та Харківщині входять до ПАТ «Центренерго». Це одні з найбільших теплових електростанцій в Україні.

Нагадаємо, у квітні 2024 року «Центренерго» повідомило про повне знищення Трипільської ТЕС – там було втрачено 100% генерації. У лютому 2026 року СБУ повідомила, що на відновленні Трипільської ТЕС підрядники розікрали понад 50 млн грн.