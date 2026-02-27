Трипільська ТЕС була знищена внаслідок російського обстрілу 11 квітня

Служба безпеки спільно з Національною поліцією та органами прокуратури викрили схему розкрадання державних грошей, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури. Йдеться про привласнення понад 50 млн грн, спрямованих на аварійно-відновлювальні роботи на Трипільської ТЕС, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських обстрілів. Про це СБУ повідомила у п’ятницю, 27 лютого.

За даними слідства, до організації схеми причетні керівники двох підрядних компаній, що виконували будівельно-монтажні роботи на об’єкті. Впродовж 2023–2025 років ці підприємства виграли державні тендери на загальну суму понад 500 млн грн. Надалі вони штучно завищували вартість будівельних матеріалів, обладнання та послуг.

«Підозрювані залучили родичів та близьких людей, створивши мережу підконтрольних компаній. На публічні закупівлі вони подавали узгоджені між собою пропозиції із заздалегідь завищеними цінами. Конкуренція існувала лише на папері», – додали у Генпрокуратурі.

Різницю між реальною ціною і тією, що в документах, отримували готівкою. Протягом кількох років на рахунки афілійованих компаній було виведено майже 50 млн грн.

Під час обшуків у помешканнях і офісах підозрюваних вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, фінансову документацію та понад 19 млн грн.

Знайдена готівка у підозрюваних

Наразі про підозру повідомили трьом організаторам оборудки, двом керівникам приватних компаній та їхньому спільнику. Двоє фігурантів перебувають під домашнім арештом, щодо ще трьох до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 51 млн грн кожному. Місцеперебування ще одного підозрюваного встановлюють.

У разі доведення провини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Трипільська ТЕС у Київській області була повністю знищена внаслідок російського обстрілу 11 квітня 2024 року.

Наприкінці січня також повідомляли, що комунальне підприємство «Київтеплоенерго» протягом пів року уклало сім договорів на загальну суму 33 млн грн на розробку проєктів відновлення теплоелектроцентралей після ракетних атак. Усі угоди були підписані з компанією «Нова перспектива люкс», яка не має досвіду подібних робіт та оформлена на кухарку.