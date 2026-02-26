Роман Хима був головним прокурором Прикарпаття у 2020-2024 роках

НАБУ і САП повідомили про підозру в хабарництві колишньому керівнику Івано-Франківської обласної прокуратури Романові Химі. Також підозру отримав начальник одного з управлінь цієї прокуратури.

Як повідомили у четвер, 26 лютого, у НАБУ, прокурор Івано-Франківщини та його підлеглий вимагали та одержували неправомірну вигоду від компаній за непритягнення до кримінальної відповідальності їхніх працівників та закриття кримінальних проваджень.

За даними слідства, у 2021 році прокурори висунули вимогу щодо надання 100 тис. доларів в обмін на ухвалення рішень в інтересах службових осіб держпідприємства та приватної компанії, яка заволоділа майном цього ДП. Вони, зокрема, обіцяли забезпечити закриття справи щодо заволодіння та непритягнення винних до відповідальності. Після одержання грошей справу закрили.

Окрім того, підозрювані організували схему систематичного одержання неправомірної вигоди від приватного товариства, яке будувало дороги в Івано-Франківській області.

«Упродовж 2019-2021 рр. підприємство уклало контракти на сотні мільйонів гривень, з яких на вимогу прокурорів мало віддавати їм 3%. За це посадовці обіцяли невжиття заходів щодо можливих порушень під час робіт», – йдеться в повідомленні НАБУ.

У листопаді-грудні 2021 року зловмисники одержали частину обумовленої суми.

НАБУ та САП розслідують справу за статтею про хабарництво у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 ККУ). Встановлюють усіх причетних. За даними журналіста Олега Новікова, підозру отримав ексочільник Івано-Франківської прокуратури Роман Хима. У 2024 році у його робочому кабінеті проводили обшуки, після яких він звільнився. Роман Хима керував обласною прокуратурою з 2020 року.