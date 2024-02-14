Романа Химу призначили керівником Івано-Франківської обласної прокуратури у вересні 2020 року

Керівник Івано-Франківської обласної прокуратури Роман Хима опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Роман Хима задекларував понад 1,6 млн грн зарплати, отриманої у 2022 році в прокуратурі, і 102,8 тис. грн пенсії. У повідомленні про суттєві зміни в майновому стані він також вказав дохід, ймовірно, премію, у грудні 2023 року розміром 241,9 тис. грн. У довоєнний 2021 рік його зарплата у прокуратурі становила 1,4 млн грн, також він отримав 42,2 тис. грн пенсії. На банківському рахунку в АТ «Райффайзен Банк Аваль» Роман Хима тримає 433,8 тис. грн, ще прокурор задекларував 1,2 млн грн готівкою.

У власності Романа Хими будинок з землею площею 2,5 тис. м2 у селі Пістинь і квартира в Івано-Франківську площею 95,2 м2 і вартістю 245,6 тис. грн. У декларації прокурора за 2021 рік ця інформація теж присутня.

Дружина прокурора Івано-Франківської області Інна Хима задекларувала 27,6 тис. грн пенсії, автомобіль Citroen C4 2013 випуску і вартістю 170,3 тис. грн та гараж в Івано-Франківську. Також Інна Хима вказала, що у 2022 році отримала у подарунок від Галини Мельничук житловий будинок з землею у селі Вовчинець за 426,9 тис. грн.

Нагадаємо, Романа Химу призначили керівником Івано-Франківської обласної прокуратури у вересні 2020 року.