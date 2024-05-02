З’явився український трейлер незвичної комедії «Пригоди бігфутів»
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З’явився український трейлер комедії «Пригоди бігфутів», яка розповідає про таємне життя снігових людей від продюсера Арі Астера, режисера фільмів «Сонцестояння» та «Спадковість». Головну роль у фільмі зіграв Джессі Айзенберг («Соціальна мережа», «Світське життя»). В кінотеатрах України комедія стартує з 16 травня.
Глибоко в незайманих хащах, де ще не наслідила людина, ховається незвичайна сімʼя. Вони загадкові відлюдькуваті і їх ніхто не бачив… до цього часу. Незвичайна комедія братів Девіда і Натана Зеллнерів розповідає про один день із життя самобутньої родини міфічних снігових людей – бігфутів, як їх називають в Америці. Їх грають Джессі Айзенберг, Райлі Кіо та Крістоф Зайонц-Денек, яким довелося увесь час знімань перебувати у величезних волохатих костюмах.
Прем’єра фільму відбулась на Берлінському кінофестивалі.