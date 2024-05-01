Фільм Ксавʼє Леґрана «Спадкоємець» з’явиться в українських кінотеатрах великих екранах 2 травня. Провокаційний психологічний трилер є другою режисерською та сценарною роботою Ксавʼє Леґрана в повнометражному кіно. Його короткометражна стрічка «Перш ніж утратити все» 2014 року була номінована на «Оскар», а перший повний метр «Опіка» 2017 року приніс творцю на Венеційському кінофестивалі «Срібного Лева» за режисуру та приз за найкращий дебют. Разом із тим Леґран – не новачок у кінематографі: у нього майже 20-річна акторська кар’єра. Зокрема, він знімався, у стрічці «Постійні коханці» з Луї Ґаррелем.

У центрі сюжету – модельєр Елліас Барнес, який у 30 років стає художнім керівником відомого паризького модного дому. Через надмірне хвилювання та високі вимоги, він починає відчувати біль у грудях. Несподівано його кличуть до рідного Монреаля, щоб організувати похорон батька. Там він виявляє, що успадкував набагато більше проблем, ніж слабке серце.

Фільм заснований на книзі письменника Александра Постеля, лауреата французьких літературних премій.

Головну роль модельєра у фільмі зіграв також досвідчений актор Марк-Андре Ґронден, відомий роллю хокеїста у «Вибивайлі» (Goon). Також у фільмі знімалися Ів Жак («Авіатор», «І все ж Лоранс»), Анн-Елізабет Боссе («Уявне кохання», «Дівчина мого брата»), Венсан Леклерк («Уцілілий») тощо.

Над стрічкою працювала команда знаних професіоналів. Продюсером став Сільвен Корбейл, відомий співпрацею з Ксав’є Доланом у стрічках «Це всього лиш кінець світу» й «Мамочка». Над монтажем працював Йоргос Лампрінос, який працював з оскароносним «Батьком» з Ентоні Гопкінсом. Художник-постановник – Сільвен Леметр («Фрагменти жінки»).

Світова премʼєра «Спадкоємця» відбулася в офіційному конкурсі міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні у 2023 році.