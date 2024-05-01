Фільм розповідає про бійців легендарної Третьої окремої штурмової бригади

Фільм Любомира Левицького «Ми були рекрутами» виходить у прокат 2 травня. Це – документальний фільм про бійців легендарної Третьої окремої штурмової бригади.

Любомир Левицький відомий завдяки ігровим фільмам «Тіні незабутих предків», «Штольня» тощо. Цього разу він зняв документальне кіно.

В центрі сюжету стрічки – військовослужбовець з позивним «Журналіст», який замість того, щоб описувати історичні події для ЗМІ, вирішує стати їхньою частиною та доєднатися до вирішальної битви.

Головний герой має подолати шлях від новобранця на полігоні, до досвідченого воїна, який бере участь у боях на передовій.

Глядачі матимуть можливість почути історії безпосередньо від учасників подій , військовослужбовців бригади. Їхні розповіді розкажуть більше, ніж будь-які репортажі, допомагаючи кожному глядачеві зрозуміти значення справжньої відваги та самовідданості.

«Ця робота для мене – це фільм-послання, фільм-мотивація та фільм-маніфест майбутнім рекрутам, а також світовій аудиторії, щоб вони могли зрозуміти, які вони – справжні герої сьогоднішніх днів. У своїх інтерв'ю наш герой розкриває бійців не тільки як професійних військових, а і як звичайних людей, філософів, просто хлопців, які мають мрії про сім’ю та мирне життя у своїй країні», – розповідає Любомир Левицький.

«Ми були рекрутами» – це розповідь про звичайних людей, які стали героями, вона покаже історії про мужність, дружбу та самопожертву.

Фільм покаже воїнів 3-ї окремої штурмової бригади не тільки з боку військових, а й зі сторони звичайних людей зі своєю філософією, поглядами, мріями й характерами.

У фільмі також можна буде провести паралель з тим, як змінювались Сили оборони України і як війна вплинула на свідомість людей.