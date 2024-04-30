Нова робота Макдональда відкриє цьогорічний Sheffield DocFest

Документальний фільм про братів Кличків та оборону Києва, який зняв володар «Оскара» Кевін Макдональд покажуть на британському кінофестивалі Sheffield DocFest, повівдомляє Deadline.

Кевін Макдональд, відомий насамперед завдяки юридичній драмі «Мавританець» та спортивній документальній стрічці One Day in September, за яку отримав «Оскара».

Нова робота Макдональда Klitschko: More Than a Fight відкриє цьогорічний Sheffield DocFest. Провідний світовий кінофестиваль документального кіно, який проходитиме з 12 до 17 червня у Великій Британії.

Документальна стрічка розповість про спортивний шлях Віталія Кличка, його роботу на посаді мера у Києві та захопить часи повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Я хотів допомогти українцям, і створення документального фільму – це єдиний спосіб, який я маю в своєму розпорядженні», – сказав Макдональд.

Klitschko: More Than a Fight створено у співпраці Docsville Studios і Sky Studios. Пізніше у 2024 році фільм транслюватимуть на Sky Documentaries у Великій Британії та Німеччини.

А в кінотеатрах України 9 травня розпочнеться прокат документального фільму Макдональда про Джона Ґальяно.