Кадр з фільму «20 днів у Маріуполі»

У Брюсселі покажуть українські фільми на фестивалі Ukraine on Film. Фестиваль був заснований у 2016 році й відтоді покази українського кіно проходять у столиці Європейського Союзу регулярно.

З 9 до 12 травня у кінотеатрі Galeries у місті Брюссель, Бельгія, відбудеться фестиваль Ukraine on Film. Фестиваль проводять кінокомпанія «Артхаус Трафік», Товариство Українців в Бельгії та Український інститут.

На цьогорічному кіноогляді представляють п’ять стрічок: від найбільш резонансних сучасних картин до відреставрованої кінокласики.

У програму увійшов лауреат премії «Оскар», документальний фільм «20 днів у Маріуполі». Його створили члени команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі: Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василиса Степаненко. За цю роботу вони отримали Пулітцерівську премію, яка вважається найпрестижнішою в галузі журналістики.

Покажуть на кіноогляді й документальну стрічку «Мирні люди» режисерки Оксани Карпович. На цьогорічному Берлінале картина отримала спеціальну відзнаку екуменічного журі в програмі Forum. Фільм демонструє спричинені російським вторгненням руйнування в Україні, аудіоряд складають шокувальні та позбавлені людяності телефонні розмови між російськими військовими та їхніми близькими – записи перехоплених українськими спецслужбами дзвінків.

У програму також увійшла документальна стрічка «Ми не згаснемо» Аліси Коваленко, учасниця торішнього Берлінале та призерка фестивалю Docudays UA. Це фільм про прифронтове життя підлітків Донбасу, які отримують можливість відкрити для себе інший світ поза війною і рушити в експедицію в Гімалаї.

У межах Ukraine on Film покажуть і стрічку «Ля Палісіаду», що вже була в українському прокаті, повнометражний дебют Філіпа Сотниченка. Це найкращий фільм 2023 року за версією національної премії кінокритиків «Кіноколо». Події стрічки починають свій відлік в Україні 1996 року. За 5 місяців до мораторію на смертну кару двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують убивство свого колеги.

Особливою подією стане показ відреставрованої стрічки «Тіні забутих предків» Саркіса Параджаняна, відомого за своїм зміненим ім’ям Сергій Параджанов. Події картини розгортаються на Гуцульщині довкола закоханих Марічки та Івана з двох ворожих родин. Кінокартина посідає перше місце в рейтингу «ТОП-100 найкращих українських фільмів» від Довженко-Центру. Показ присвячено 100-річчю режисера, що створив один із головних фільмів, із якими асоціюється український кінематограф.