У цьому випуску Тарас Цимбалюк провів інтимні побачення з кількома дівчатами

Після сьомого випуску шоу «Холостяк 14» троянди отримали пʼятеро дівчат, однак двох учасниць холостяк відправив на побачення на виліт у наступному випуску. Шоу достроково залишила Валерія Жуковська.

Під час церемонії троянд до дівчат вийшов ведучий Григорій Решетнік. Він повідомив, що Тарасу Цимбалюку стало зле і він не прийде на цю церемонію троянд.

Дівчата зауважили, що на столі було лише пʼять троянд, тоді коли дівчат залишилося семеро після того, як шоу достроково покинула вершниця Валерія Жуковська. Цю церемонію провів Григорій Решетнік. Він повідомив, що на початку наступного випуску Оксана Шанюк та Ольга Дзундза підуть на побачення на виліт, після якого залишиться лише одна учасниця.

Після цього троянди отримали пʼятеро дівчат:

Ірина Пономаренко;

Ірина Кулешина;

Анастасія Половинкіна;

Дарʼя Романець;

Надін Головчук.

Нагадаємо, шоу «Холостяк 14» виходить на каналі СТБ щопʼятниці о 19:00.