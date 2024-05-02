Правоохоронці довели провину так званого «смотрящого» за колонією

На Буковині кримінального авторитета засудили до 9 років за «сходку» в онлайні. Під час злочинного зібрання «злодій в законі» Тенго Гальський надав вказівку «смотрящому» за Сокирянською колонією побити одного з в’язнів. Засуджений в 2020 році вбив близького товариша кримінального авторитета. Правоохоронці довели провину так званого «смотрящого» за колонією. Суд на Тенго Гальським досі триває.

Слідчі поліції з’ясували, що в 2021 році «злодій в законі» та «смотящий» за Сокирянською колонією влаштували «сходку» в режимі відеоконференції. Під час онлайн-зустрічі криміналітет попросив ув’язненого провчити засудженого кілера.

«На цій онлайн-зустрічі мало обговорюватись питання щодо покарання одного із засуджених, який у 2020 році пострілом у живіт вбив лідера місцевої організованої злочинної групи Пачу та наразі відбуває покарання у виправній колонії. Оскільки вбитий був близькою до Тенго Гальського особою, останній бажав помститись кілеру», – повідомили в поліції Буковини в четвер, 2 травня.

У березні 2023 році слідчі, за погодженням із Чернівецькою обласною прокуратурою, повідомили «смотрящому» за Сокирянською колонією про підозру. В липні того ж року обвинувальний акт відносно зловмисника було направлено до суду.

Суд визнав винним в’язня у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255-1 КК України (Встановлення та поширення злочинного впливу у виправній установі) та ч. 1 ст. 255-2 (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці)). Його засуджено до 9 років і одного місяця позбавлення волі.

Також у березні 2023 році прокурори Чернівецької обласної прокуратури повідомили про підозру і «злодію в законі» Тенго Гальському. Судовий процес щодо нього досі триває.