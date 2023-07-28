Злочинцям загрожує до 15 років позбавлення волі

На Буковині правоохоронці повідомили про підозру за організацію онлайн-«сходки» двом кримінальним авторитетам. Один з них – це в'язень Сокирянської колонії, так званий «смотрящий», а інший – «злодій в законі» на прізвисько Тенго Гальський. Відеоконференцію чоловіки проводили для того, щоб вирішити покарати одного із засуджених, який у 2020 році вбив наближену до «злодія в законі» особу, і зараз відбуває строк у колонії.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що у 2021 році «злодій в законі» на прізвисько Тенго Гальський попросив «смотрящого» за Сокирянською колонією забезпечити проведення злочинного зібрання з використання засобів онлайн-відеозв’язку. Предметом онлайн-зустрічі мало бути питання щодо покарання одного із засуджених, який у 2020 році пострілом у живіт вбив лідера буковинської організованої злочинної групи «Пачу» та наразі відбуває покарання у виправній колонії.

Тенго Гальський вирішив помститися кілеру за свого друга. Тож на «сходці» в'язні колонії прийняли рішення покарати вбивцю товариша. Виконати це рішення доручили так званому «смотрящому» за установою.

«У березні 2023 року за погодженням із Чернівецькою обласною прокуратурою "злодію в законі" на прізвисько Тенго Гальський, заочно повідомили про підозру, також підозру отримав і "смотрящий" за Сокирянською колонією. Наразі справу стосовно "смотрящого" скерували до суду», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

В'язень колонії звинувачується в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1 КК України (Встановлення та поширення злочинного впливу у виправній установі) та ч. 1 ст. 255-2 (Організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні). Обвинуваченому «авторитету» може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.