Нещодавно alyona alyona & Jerry Heil провели другу репетицію на сцені Євробачення-2024

Представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona & Jerry Heil презентували соціальне відео на свою конкурсну пісню Teresa & Maria. Як повідомляють на офіційному сайті «Суспільне Євробачення», у зйомках відео взяли участь українські жінки, які «щоденно проходять тернистий шлях до власного щастя».

Зокрема, у відео можна побачити Тетяну та Людмилу, вчительок зруйнованої від ворожого обстрілу Великокостромської гімназії, на відбудову якої alyona alyona & Jerry Heil спільно з UNITED24, Visa та Ощадбанк збирають 10 000 000 гривень.

Нагадаємо, що нещодавно alyona alyona & Jerry Heil провели другу репетицію на сцені Євробачення-2024 та оголосили, що постановницею номеру України стала дворазова номінантка премії «Ґреммі» Таню Муіньо.

68-й Пісенний конкурс Євробачення відбудеться вже наступного тижня у шведському Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть 7 та 9 травня, а фінал конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня.