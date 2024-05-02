Букмекери оцінюють ймовірність перемоги українського дуету у 14%

З наближенням початку конкурсу Євробачення-2024 прогнози букмекерів все більше інтригують. На початку лютого після українського Нацвідбору дует alyona alyona & Jerry Heil очолив список фаворитів і утримувався на вершині понад двадцять днів.

Проте з кінця лютого фаворитом букмекерів є Хорватія. Ця країна ніколи раніше не перемагала на Євробаченні, проте зараз шанси конкурсанта Baby Lasagna з піснею Rim Tim Dagi Dim на перемогу оцінюють у 23%.

На другому місці з 18% серед претендентів на перемогу Nemo зі Швейцарії. Замикають трійку українки alyona alyona & Jerry Heil із 14%. Їхні шанси покращилися з 5 місця після публікації відеокліпу.

11% шансів на перемогу букмекери прогнозують Італії, 8% – Нідерландам, 4% – Франції, по 3% – Ірландії та Ізраїлю, 2% – Греції, а шанси інши конкурсантів прямують до нуля.

Нагадаємо, що цьогоріч Євробачення відбудеться в шведському Мальме. Перший півфінал, у якому візьме участь український дует, запланований на 7 травня, другий півфінал – на 9 травня, а фінал – на 11 травня. Перелік усіх учасників та їхні кліпи можна переглянути в нашому матеріалі.