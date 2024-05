Уже 7 травня відбудеться відкриття 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024

Уже 7 травня відбудеться відкриття 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024. Україну представлятиме дует alyona alyona та Jerry Heil із піснею Teresa & Maria. Вони виступатимуть у першому півфіналі конкурсу.

Хто ще бере участь у співочому шоу, та з якими музичними композиціями виступлять учасники уже відомо з офіційного сайту Єфробачення.

Всього буде 37 учасників на два півфінали. До речі, конкурс проходитиме у три етапи – перши півфінал відбудеться 7 травня, другий півфінал – 9 травня, та фінал – 11 травня.

Учасники першого півфіналу

Кіпр. Кіпр на Євробаченні 2024 року представлятиме юна співачка Силія Капсіс. Вона представила запальну пісню Liar.

Сербія. Сербію на пісенному конкурсі в Мальме представлятиме 24-річна співачка австрійського походження TEYA. На Євробаченні 2024 року TEYA представить композицію RAMONDA.

Україна. У 2024 році на Євробачення від України поїде колоритний дует alyona alyona & Jerry Heil. Вони готують для конкурсу незвичайну пісню Teresa & Maria, написану англійською та українською мовами.

Польща. Польща відправляє на Євробачення 24-річну співачку LUNA, яка представить композицію The Tower (Вежа).

Литва. 26-річний Сільвестрас Белте представить свою країну Литву на Євробаченні 2024 року. Хлопець готує на конкурс пісню Luktelk (Почекай), в якій розповідає про рутину та однаковість днів.

Хорватія. На Євробачення 2024 від Хорватії поїде Baby Lasagna, який вже встиг наробити галасу в мережі та зайняти одну з лідируючих позицій у букмекерському рейтингу. Під образом Baby Lasagna ховається 28-річний Марко Пуришич, який представить на конкурсі пісню Rim Tim Tagi Dim. Ісландія. Ісландію в Мальме представить співачка Гера Бьорк, яка вже їздила на Євробачення у 2010 році та посіла 19 місце. Цього року Гера Бйорк виконає на конкурсі пісню Scared of Heights.

Ірландія. Ірландію на Євробачення 2024 року поїдуть представляти Bambie Thug. На пісенному конкурсі Bambie Thug готується представити композицію Doomsday Blue, яка перекладається як «Синій судний день».

Словенія. Від Словенії на пісенний конкурс поїде 27-річна співачка Raiven. Вона представить містичну поп-пісню Veronika.

Фінляндія. Представлятиме Фінляндію у Швеції епатажна група Windows95Man. Вони виконають пісню No Rules, головне послання якої — люди повинні не боятися порушувати правила, бути отримувати задоволення від життя.

Азербайджан. Від Азербайджану на Євробачення 2024 поїде виконавець FAHREE, який разом із експертом із традиційного азербайджанського жанру мугам Ількін Довлатовим виконає пісню Özünlə Apar.

Австралія. Вперше на Євробачення від Австралії поїде дует – Electric Fields – це буде виконавиця Захарія Філдінга та клавішник Майкл Росса. Їхня пісня One Milkali містить унікальні елементи мови австралійських аборигенів.

Люксембург. На Євробаченні 2024 року Люксембург представить виконавиця Талі (Талі Голергант) з піснею Fighter («Борець»).

Португалія. У Мальме від Португалії поїде виконавиця iolanda, яка на сцені пісенного конкурсу виконає пісню Grito.

Молдова. Від Молдови на цьогорічний пісенний конкурс поїде відома в країні скрипалька Наталія Барбу. На цей раз вона представить пісню In the Middle.

Учасники другого півфіналу

Мальта. 25-річна співачка Сара Боннічі представить свою країну Мальту на Євробаченні 2024. Дівчина готує трек Loop, який розповідає про симпатію та потяг між чоловіком і жінкою.

Чехія. Співачка Aiko, яка народилася в РФ, але ще маленькою виїхала з родиною до Чехії, представить країну на Євробаченні 2024 року. Дівчина готує на пісенний конкурс трек Pedestal, в якому закликає завжди ставити себе на перше місце і не вступати в токсичні відносини.

Албанія. Албанію на пісенному конкурсі у Швеції представить 37-річна співачка Беса. Цього року Беса виконає на сцені Євробачення емоційну баладу Zemrën n’dorë.

Греція. Грецію на Євробаченні 2024 року представить співачка Марина Сатті. На сцені у Мальме співачка виконає композицію ZARI.

Швейцарія. Від Швейцарії на Євробачення 2024 року поїде молодий і екстравагантний виконавець Nemo, який вже підкорив букмекерський рейтинг. Він зі своїм треком The Code увійшов до першої п’ятірки рейтингу і утримує свої позиції.

Данія. Данію на пісенному конкурсі представить 26-річна співачка Saba. На сцені Євробачення артистка представить пісню Sand.

Австрія. Від Австрії на конкурс поїде виконавиця Kaleen, яка виконає композицію We Will Rave.

Естонія. На Євробачення 2024 року від Естонії поїде цікавий дует 5miinust та Puuluup. Вони виконають пісню «(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi».

Норвегія. Країну на Євробаченні 2024 року представить гурт Gåte, який є представником жанру прогресивний фолк-рок. Примітно, що Ulveham — перша пісня на конкурсі, яка прозвучить норвезькою мовою.

Латвія. Від Латвії на Євробачення 2024 року поїде 39-річний Артрур Шінігірейс, який виступає під сценічним ім’ям Dons. На конкурсі у Мальме Dons виконає пісню Hollow.

Вірменія. Вірменію в Мальме поїдуть представляти вірменська вокалістка Джаклін Багдасарян та французький мультиінструменталіст Луї Томас. На Євробаченні виконавці представлять енергійну композицію Jako.

Сан-Маріно. Сан-Марино у Швеції представлятиме іспанська рок-група Megara, яка спочатку хотіла взяти участь в іспанському Нацвідборі. На конкурсі вони представлять композицію "11:11", яка розповість про хейтерів та любов шанувальників.

Грузія. Від Грузії підкорювати Євробачення 2024 року поїде виконавиця Нуці Бузаладзе, яка свого часу була серед 12-ти найкращих учасників шоу American Idol. На пісенному конкурсі дівчина виконає композицію Firefighter.

Ізраїль. Ізраїль на Євробаченні 2024 року представлятиме молода співачка Еден Голан, яка має неоднозначне минуле. На конкурсі у Мальме співачка представить композицію Hurricane.

Нідерланди. Нідерланди на Євробаченні 2024 представлятиме веселий та харизматичний Йост Кляйн.Для цьогорічного конкурсу виконавець підготував запальний трек Europapa.

Бельгія. У Мальме від Бельгії поїде 33-річний музикант Mustii. На сцені конкурсу він презентуватиме пісню Before the Party’s Over, яка знаменує новий музичний стиль.

«Велика п’ятірка» та країна-господар Євробачення

Іспанія. Цього року від Іспанії на Євробачення поїде гурт Nebulossa. І для конкурсу цього разу вони приготували композицію Zorra.

Швеція. Швеція — країна, яка у 2024 році приймає конкурс Євробачення. Представлятиме країну-господаря дует братів-близнюків Маркус і Мартінус. Вони виконають пісню Unforgettable.

Італія. Італію на Євробаченні 2024 року представить молода талановита співачка Анджеліна Манго. І це буде перша жінка за останніх 8 років, яка поїде від Італії на пісенний конкурс. На сцені виконає композицію La noia.

Франція. Від Франції до Мальме поїде виконавець Slimane, який у 2016 році став переможцем місцевого «Голосу країни» і набув широкої популярності. На конкурсі він презентуватиме композицію Mon Amour.

Великобританія. Представлятиме Великобританію на Євробаченні 2024 року Олівер Александер Торнтон. На пісенному конкурсі він виконає трек Dizzy.

Німеччина. Від Німеччини на пісенний конкурс поїде 28-річний співак Ісаак, який розпочинав музичну кар’єру як вуличний музикант, а згодом створив свій гурт. На Євробаченні 2024 Ісаак представить трек Always on the Run.