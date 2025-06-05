Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) відреагував на маніпулятивні «зливи» НМТ з історії України та фейки про зміст тестування 2025, які поширюють у соцмережах. Йдеться про твердження про неякісні тестові завдання, діячів, яких немає у НМТ, а також, що програма тестування передбачає знання деталей «десяти російсько-турецьких війн».

У повідомленні УЦОЯО вказано, що програма оцінювання розроблена спеціальною комісією МОН на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та відповідає чинній навчальній програмі з історії України для закладів загальної середньої освіти.

«З програмою оцінювання може ознайомитися кожен і переконатися, що у документі відсутні згадки про переважну більшість діячів, про яких іронічно зауважують коментатори, зокрема немає таких: Швайпольт Фіоль, Сигизмунд, Авенаріус, Юркевич, Вахнянин, Плетенецький, Осипковський та ін.», – вказано у повідомленні.

УЦОЯО також зауважує, що програма НМТ з історії України не передбачає знання деталей «десяти російсько-турецьких війн».

«Найперше з огляду на те, що їх стільки не було, а також тому, що Програмою насамперед передбачено перевірку розуміння вступником українського контексту ключових історичних подій», – додали у центрі оцінювання якості освіти.

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Для ілюстрації маніпулятивних тверджень про НМТ з історії України у соцмережах використовують «зливи» завдань з тестування. УЦОЯО зазначає, що характерними для таких зображень є некоректно сформульовані умови та варіанти відповідей, недоречно підібрані джерела, упущені важливі деталі, які ускладнюють або унеможливлюють обрання правильної відповіді.

Наприклад, у наведеному завданні «автор» в умові проігнорував указаний в оригіналі період – ХІХ ст., спотворив як події, так і твердження, що відображають реакцію на них.

Неправильний варіант завдання НМТ з історії України

Ось оригінал завдання, із яким працювали учасники тестування:

Оригінал завдання, із яким працювали учасники тестування

Приклад ще одного завдання, яке «автор-зливач» вважає таким, що було на реальному тестуванні. Він, «творчо опрацювавши» картосхему, уважає, що вона відображає події, оспівані у «Слові о полку Ігоревім».

Неправильний варіант завдання НМТ з історії України

Оригінал завдання, із яким працювати учасники тестування:

Оригінал завдання, із яким працювали учасники тестування

УЦОЯО наголошує, що замовляє тестові завдання у сертифікованих авторів, які пройшли навчання з тестології, є фахівцями в історичній галузі, а також розуміються на змісті викладання історії в закладах освіти. Кожне завдання також аналізують два незалежних експерти, вони, зокрема, визначають його відповідність програмі, його коректність, відсутність помилок. Потім добірки з таких завдань пропонуються певній вибірці учнів або студентів, тобто апробуються.