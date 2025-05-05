Уже 14 травня стартує основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ-2025) – кожен учасник складе іспити із трьох обов’язкових предметів та одного на вибір. Нагадуємо учасникам перелік речей, які потрібно взяти на тестування, а чим категорично заборонено користуватись.

Що потрібно взяти на НМТ-2025?

Паспорт чи інший документ, який учасник використовував при реєстрації

Сертифікат учасника НМТ (роздрукований або електронна версія)

Запрошення-перепустку, яку учасники можуть знайти у персональному кабінеті

Пляшка води без етикетки та перекус – це не обов’язкові пункти, але їх варто взяти для комфорту під час тестування

Дві ручки для роботи із чернеткою

Ліки, якщо у вас є така необхідність, але не забудьте повідомити про це інструкторів

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Чим заборонено користуватись під час НМТ-2025?

Мобільним телефоном, планшетом, навушниками чи камерою – усі гаджети варто залишити у спеціальному місці, яке покаже інструктор

Калькулятором, а також циркулем, лінійкою чи іншими додатковими предметами

Словниками, підручниками

Зошитами – учасникам НМТ надають аркуші паперу для чернеток, тому навіть чисті зошити використовувати під час тестування заборонено

Нагадуємо, що основна сесія НМТ-2025 розпочнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. Учасникам не можна запізнюватись на тестування. З міркувань безпеки інформацію про те, де відбудуться тестування на території України, публічно не оголошують.

На основну сесію НМТ-2025 успішно зареєструвались 312 тис. учасників, з яких 20 тис. проходитиме тестування за кордоном. Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розповів про найпопулярніші необов’язкові предмети на НМТ.