За будь-яке порушення вступника можуть вигнати з аудиторії, де проводять тестування

Порядок проходження національного мультипредметного тесту є чітко визначений, і за порушення правил абітурієнти можуть втратити право пройти онлайн-тестування, а відтак – і вступити до закладу вищої освіти. «Освіта.ua» розповіла, чого не варто робити під час НМТ.

Запізнюватися. Учасник онлайн-тестування має своєчасно прибути до екзаменаційного центру, зазначеного в запрошенні. Допуск всередину припиняється за 5 хвилин до початку тестування. Забувати документи. Для входу до центру учасник має показати документ, що посвідчує особу, та сертифікат національного мультипредметного тесту. Приносити заборонені предмети. Перебуваючи в аудиторії, слід виконувати вказівки та вимоги працівників центру щодо процедури проходження мультипредметного тесту. Учаснику НМТ заборонено приносити до пункту тестування небезпечні предмети або речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини. Спілкуватися під час тесту. Учасник НМТ не може заважати іншим або спілкуватися з ними в будь-якій формі, а також отримувати від них чи передавати їм інформацію чи матеріальні носії інформації. Користуватися гаджетами чи підручниками. Учасникам НМТ заборонено мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження, приймання, передавання та відтворення інформації, а також друковані або рукописні матеріали. Не можна користуватися будь-якими іншими засобами чи предметами, що не передбачені процедурою НМТ (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник НМТ повинен повідомити працівників до початку тесту). Користуватися інтернетом. Копіювати завдання сертифікаційної роботи. Виносити за межі аудиторії аркуші паперу, надані працівником екзаменаційного центру для власних записів, та інші матеріали НМТ. Використовувати під час перерви чи перебування в укритті засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження, приймання, передавання та відтворення інформації.

Якщо учасник мультитесту порушив хоча б один з перерахованих пунктів, на вимогу відповідальних за організацію та проведення мультитесту він має залишити аудиторію, де відбувається тестування.

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Щоб не нервувати на НМТ, варто пройти пробне тестування. Де це зробити безкоштовно, читайте тут.