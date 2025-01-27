До реєстрації на НМТ залишилося трохи більше 5 тижнів

Реєстрація на участь в НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня. Учасники зможуть внести зміни до інформації про проходження НМТ до 8 квітня. Про це на брифінгу 27 січня повідомила директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

Національний мультипредметний тест для вступу до закладів вищої освіти України у 2025 році відбудеться з 14 травня до 25 червня. Тест поділять на два блоки: І – українська мова і математика, ІІ блок – історія України та предмет на вибір. Тест триватиме 4 години з перервою і буде проводитись на комп’ютерах. Результати основної сесії НМТ учасники отримають до 4 липня.

Додатковий період реєстрації на НМТ триватиме з 9 травня до 14 травня (для певних категорій осіб). З 14 липня до 25 липня проведуть тестування. Результати оприлюднять до 30 липня.

Як зареєструватись на участь у НМТ?

1. Створити на вебсайті УЦОЯО персональний кабінет.

2. Внести особисті дані та інформацію щодо участі в НМТ.

3. Завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії документів.

4. Надіслати електронно через персональний кабінет внесену інформацію та копії документів на обробку в регіональний центр.

Документи для завантаження в персональний кабінет учасника

1) копія документа, що посвідчує особу (ID картка або паспорт у формі книжечки або інший документ, що посвідчує особу);

2) копія документа, що підтверджує інформацію про освіту:

для випускників попередніх років – копія атестата /свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти;

для випускників поточного року - довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти в 2025 році;

3) копія документа, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).