Підготовка абітурієнтів до НМТ має бути системною

У травні абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест. За його результатами формуватимуть списки студентів, які навчатимуться у закладах вищої освіти. Університети скорочують бюджетні місця і, щоб на них потрапити, треба подолати конкуренцію і отримати високі результати тестів. Зазвичай випускники шкіл готуються до НМТ впродовж останнього року навчання у школі. Як зробити цей процес максимально ефективним, розповідає 24 Канал.

Як відбудеться тестування НМТ у 2025 році

Вступна кампанія у 2025 році триватиме з 14 травня до 25 липня. Результати національного мультипредметного тесту будуть потрібні для вступу навіть тим, хто прагне стати студентом творчих спеціальностей. НМТ міститиме тести з чотирьох предметів: трьох обов’язкових та одного – на вибір.

Обов’язковими є українська мова, математика, історія України.

Предмети на вибір:

українська література;

іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька);

біологія;

фізика;

хімія;

географія.

Тестування відбуватиметься протягом одного дня у два етапи. Перший захід триватиме 120 хвилин – цей час виділений на виконання завдань з української мови та математики. Упродовж другого етапу тривалістю 120 хвилин абітурієнти складатимуть тести з історії України та предмета на вибір. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.

Тести НМТ укладатимуть за чинними навчальними програмами, їх також перекладуть кримськотатарською, польською, румунською та угорською мовами.

Як ефективно підготуватися до іспиту

Батьки школярів, обираючи найефективніший варіант підготовки, мають зважати на зовнішні чинники, які заважають навчанню в цілому, – повітряні тривоги, блекаути, перебування за кордоном чи інші непередбачувані обставини. У таких умовах найоптимальнішим варіантом буде підготовка онлайн. Це заощадить час, нерви та батьківські гроші на репетиторів.

Найефективніші онлайн-курси для підготовки до НМТ пропонує Optima Academy. На школярів тут очікує, зокрема, системний підхід, досвідчені викладачі, доступ до інтерактивних матеріалів і тестів. Програми дозволять учням не лише повторити матеріал, але й заповнити прогалини в знаннях. Під керівництвом кваліфікованих викладачів учні матимуть можливість інтенсивно вивчати всі необхідні предмети. Заняття доступні за зручним графіком.

Чому варто готуватися до НМТ з Optima Academy

Optima Academy пропонує підготовку до НМТ з різних предметів. На курсах майбутні учасники тестування повторять навчальну програму, опрацюють складні теми з математики, отримають вичерпні консультації, ґрунтовні пояснення й технічну підтримку під час навчання. Також розглянуть дискусійні питання з історії України, які можуть бути у тестах, отримають комплексне розуміння історичного процесу загалом. При підготовці до тестів з української мови розглянуть поширені граматичні помилки, збагатять свій словниковий запас, навчаться писати есе.

Школярі не лише повторять шкільну програму, опрацюють складні теми й правила, а й практикуватимуться на тестах попередніх років. Вони зможуть також покращити розмовну англійську.

Навчання відбувається із досвідченими викладачами за авторськими методиками. Це дасть змогу впродовж короткого часу пригадати знання й опанувати всі теми, необхідні для успішного складання НМТ з фізики, хімії, біології, літератури та інших предметів. Тому не варто відкладати до останнього – розпочинайте підготовку до НМТ з курсами Optima Academy вже зараз.