Між учнями та викладачами має бути порозуміння

Дослідження PISA-2022 свідчить про значні освітні втрати українських школярів: прогалини у знаннях українських учнів подекуди сягають 1,5-2 роки. Через ситуацію в країні діти не встигають вчасно засвоїти шкільну програму. Тим часом батьки намагаються допомогти їм засвоїти матеріал без надмірного навантаження і стресу, знаходити баланс між вимогами школи та можливостями учня. Як допомогти дітям наздогнати пропущений матеріал, де знайти найкращі способи здобути освіту, розповідає 24 Канал.

Які труднощі постають перед учнями сьогодні

Сучасні учні часто мають велике навантаження у школі. Освітні проблеми посилюють повітряні тривоги, відключення світла, відсутність тепла та інтернету.

Через низку причин у школярів виникають додаткові труднощі:

складний навчальний графік;

відсутність індивідуального підходу до учнів;

недостатня увага до прогалин у знаннях;

мало часу на вивчення окремих предметів;

окремі вчителі незрозуміло викладають, а засвоїти матеріал самостійно школярі не завжди можуть.

Учні мають обмежений доступ до навчального процесу, втрати часу та знань, а також інші труднощі під час навчання, зокрема брак зосередженості. Ці проблеми заважають учням концентруватися під час уроків і, як наслідок, ефективно сприймати навчальний матеріал.

Якщо безпекова ситуація у регіоні нестабільна, очне навчання неможливе, адже немає належних укриттів, а шукати доступ до інтернету для онлайн-уроків поза межами дому не завжди зручно. Тому батьки все частіше шукають репетиторів, щоб покращити рівень знань своїх дітей.

Чому варто звернутися за допомогою до репетиторів Optima Academy

Найкращим рішенням у такому випадку стає репетитор онлайн. Головне – обрати якісних фахівців. У Optima Academy кожен репетитор – досвідчений педагог, який пройшов ретельний відбір, має власні відпрацьовані розробки та авторський стиль викладання матеріалу. Він забезпечує дієвий зворотний зв’язок з учнями та їхніми батьками.

Онлайн-репетитори цього закладу освіти допоможуть учням заповнити прогалини у знаннях, покращити успішність та підготуватися до важливих іспитів. Діти одразу відчують переваги такого навчання:

безпека;

індивідуальний підхід;

зручний графік і комфортні умови навчання;

можливість адекватного розподілу навантаження;

індивідуальна навчальна програма для кожного учня, адаптована під його освітні потреби;

цікава та насичена програма;

запис онлайн-уроку, до якого можна повернутися в будь-який час;

активна залученість учнів;

можливість обрати фахівця, методи якого підходять якнайкраще;

розуміння, а не «зубріння» матеріалу;

врахування індивідуальних особливостей учня;

доступ до навчальних матеріалів дистанційної школи «Оптіма», серед яких інтерактивні навчальні ігри, 3D-моделі, відео та аудіолекції.

Під час першого уроку онлайн репетитор визначає конкретні потреби учня, підключає його до особистого кабінету з доступом до навчальних матеріалів. Під час онлайн-зустрічей із репетитором учень отримує розгорнуту консультацію, індивідуальний відгук про те, над чим йому потрібно працювати, щоб досягти своєї мети, та навчання з обраних предметів. Щоб забезпечити дитині справді якісну освіту, варто ознайомитися з Optima Academy детальніше за посиланням.