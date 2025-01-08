Дистанційне навчання може забезпечити безперебійний освітній процес

Українські діти навчаються у складних умовах. Освіту доводиться переводити у змішаний формат: очний, онлайн або дистанційний. Все залежить від безпекової ситуації у конкретному регіоні. Ці чинники, безумовно, впливають на якість освітнього процесу.

Щоб створити умови для якісної освіти, в Україні будують підземні школи, але їхня кількість не може забезпечити доступ для всіх дітей. З якими викликами доводиться стикатися вчителям, батькам, дітям і як покращити ситуацію, розповідає 24 Канал.

Як триває навчання у школах України

На сьогодні дедалі більше шкіл в Україні повертаються в офлайн. Де дозволяє безпекова ситуація, там пріоритетним є очне навчання. Від початку навчального року очно у нашій державі запрацювали понад 10 тисяч шкіл, де навчається близько 2 мільйонів учнів.

Однак через різні формати навчання школярі мають різноманітні виклики та труднощі. Часті повітряні тривоги, відключення світла посилюють й так значні освітні втрати. А зважаючи на те, що не всі школи в Україні обладнані бомбосховищами, діти можуть вчитися у дві зміни. Генератори також є не в усіх закладах освіти, тому освітлення може бути недостатньо. Це впливає на якість навчального процесу та значно заважає здобуттю якісної освіти.

Мама 6-класника Ірина розповідає про труднощі під час навчання, які виникли у школі, де вчиться її син. «Дітей треба було забезпечити індивідуальними джерелами світла, адже школа не має генератора. І коли електрики немає, дітям взимку не вистачає світла», – розповіла жінка.

А батько 10-класниці Василь додає, що у їхній школі – «мигавка»: тиждень діти вчаться онлайн, тиждень – офлайн. У таких умовах учителям також часто важко працювати, а батькам – допомагати дитині повноцінно засвоювати матеріал.

Яка школа забезпечить якісну освіту

Доброю альтернативою є дистанційний формат освіти. Він має чимало переваг і може дати навіть кращі результати, ніж очне навчання, якщо обрати якісний заклад освіти. Саме дистанційний формат протягом останніх років часто рятував освітній процес та отримав чимало схвальних відгуків.

Сучасне рішення пропонує, зокрема, дистанційна школа «Оптіма», де кожен знайде якісну освіту в комфортному форматі, адаптованому до потреб учня та реалій сьогодення.

Переваги дистанційного навчання:

Завдяки дистанційній освіті, зокрема, в «Оптімі», школярі мають змогу навчатися з будь-якого куточка світу, перебуваючи у безпеці.

Діти можуть обирати комфортний для себе темп. Школяр зможе сам скласти комфортний графік здобуття освіти та не буде підлаштовуватись під чужі розпорядки дня.

Постійний доступ до інтернету не потрібний, як цього вимагає онлайн-навчання, а перегляд уроку можна продовжити у зручний час.

Батьки завжди знатимуть, де їхні діти.

Дистанційне навчання відбувається на спеціальній інтерактивній платформі, є дуже цікавим та різноманітним.

Дитина завжди може очікувати на допомогу ментора та викладача, якщо має питання щодо матеріалу.

Можна повторювати матеріал стільки, скільки потрібно тощо.

Отже, дистанційний формат навчання у сьогоднішніх умовах – це можливість для учнів безперебійно здобувати справді якісну освіту. Переконатись в ефективності такого формату навчання – легко, адже «Оптіма» надає можливість протестувати свою платформу безоплатно протягом двох тижнів. Зробити це можна завдяки демодоступу за посиланням.