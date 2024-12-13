Благодійний фонд надає стипендії спортсменам та дітям військових і ВПО

Якісна шкільна освіта закладає підвалини міцних знань і фаховості у майбутньому. Однак викликом стає те, що багато школярів в сучасних умовах не можуть навчатися офлайн. Батьки добре розуміють цінність ґрунтовної освіти і намагаються дати її своїм дітям, хоча не завжди мають можливості і фінанси для цього. Виходом може стати зручний дистанційний формат навчання. Багато учнів вже переконалися в його ефективності і уникли серйозних освітніх втрат. Підтримку для такого навчання надають благодійні фонди, які допомагають дітям. Як саме, розповідає 24 Канал.

Де шукати благодійні програми для школярів

Благодійний фонд «За майбутнє дітей» впродовж кількох років підтримує учнів у здобутті якісної освіти. У 2024 – 2025 навчальному році фонд продовжує стипендіальну програму для дітей з вразливих категорій. Вона охоплює також успішних спортсменів, яким непросто поєднувати навчання у школі з інтенсивними тренуваннями.

Програма передбачає покриття 60 – 100% вартості освітніх послуг першої та найбільшої дистанційної школи «Оптіма». У цьому закладі освіти учні можуть навчатися у безпечному місці, підлаштовуючи навчання під свої потреби. Водночас вони завжди мають можливість звернутися за роз’ясненнями до викладачів та менторів.

«Благодійний фонд "За майбутнє дітей" допомагає дітям у сфері освіти, зокрема дистанційного шкільного навчання, позашкільного навчання та інших освітніх послуг. Ми забезпечуємо кожному учню рівний доступ до якісної інноваційної освіти незалежно від того, де він чи вона перебуває», – наголошують у фонді.

Як отримати стипендію на навчання

Фонд «За майбутнє дітей» розпочинає збір коштів для стипендіальної програми на 2024 – 2025 навчальний рік і запрошує долучитися до ініціативи та допомогти здобути якісну дистанційну освіту дітям, які найбільше цього потребують.

Стипендії для учнів 1-11 класів допоможуть навчатися за найкращими уроками й авторськими освітніми матеріалами дистанційної школи «Оптіма». Ця програма створена, щоб допомогти дітям, які:

під час війни (2014 – 2024) втратили батьків (вони загинули, зникли безвісти чи перебувають у полоні);

мають посттравматичні наслідки та проблеми зі здоров’ям;

проживають на звільнених/окупованих територіях і на територіях, близьких до активних бойових дій;

переміщені/евакуйовані (ВПО) внаслідок війни;

є спортсменами, призерами всеукраїнських і міжнародних чемпіонатів;

з багатодітних сімей (четверо та більше дітей).

Окрім того, програма допомагає дітям військовослужбовців, які мають статус «Учасник бойових дій».

Стипендії покривають річну вартість навчання в «Оптімі» або компенсують частину оплати (від 30 до 100%). Для школярів першої та другої категорій стипендія становить 100% річної вартості навчання, незалежно від вибраного пакета.

Хто може претендувати на стипендію

Претендувати на стипендію можуть діти, які проживають в Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях, а також діти, що виїхали та зараз мешкають за кордоном. Заявки обробляють працівники фонду та школи. Батьки або законні представники повинні надати документи, що підтверджують статус дитини.

«З 2022 року наша програма допомогла понад 1300 дітей, і ми не зупиняємося на досягнутому. Запрошуємо вас приєднатися до нашої ініціативи та підтримати українських дітей, що постраждали під час війни. Вони заслуговують на якісну освіту та світле майбутнє! З 2024 року програми поширюються також на позашкільне навчання», – наголошують у фонді «За майбутнє дітей».

Подати запит на благодійне навчання можна за адресою: info@childrensfuture.org.ua.

Ваше рішення може стати ключем до здійснення мрій і створення успішного майбутнього дитини!